Malatya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Malatya-Kayseri karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Tataruşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 HC 0284 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 DYT 240 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA