Malatya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Tataruşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 HC 0284 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 DYT 240 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
