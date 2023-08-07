Malatya'da Kadın Nişanlısını Bıçaklayarak Öldürdü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı nişanlısını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kadın, suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kadın tartıştığı nişanlısını öldürdü.

İstiklal Mahallesi Evliyaoğlu Sokak'ta nişanlısı Ulaş K. (44) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan Asuman B. (43), yanındaki bıçakla nişanlısını göğsünden yaraladı.

Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulaş K, kurtarılamadı.

Asuman B. ise suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu.