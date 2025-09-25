Malatya'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah, tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Şube ekiplerinin koordinasyonunda Yeşilyurt, Akçadağ ve Hekimhan ilçelerinde 4-22 Eylül 2025 tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Yapılan aramalarda 2 kilo 220 gram kubar esrar, 130 kök kenevir bitkisi, 60 gram bonzai, 12 bin 317 adet tabanca fişeği, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 16 sikke, 1 tarihi yüzük, 4 tarihi heykel ve 2 tarihi kolye ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA