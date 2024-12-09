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Malatya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 44 Bin Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 44 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, 4 sigara dolum makinesi, 2 kompresör, 44 bin bandrolsüz makaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün gibi kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Yasal işlem yapılan G.F. hakkında soruşturma devam ediyor.

Malatya'da, düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde G.F.'ye ait iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda G.F.'nin aracı, işyeri ile ikametinde yapılan aramalarda 4 adet sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör, 44 bin adet bandrolsüz makaron, 16 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. G.F. isim şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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