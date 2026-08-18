Haberler

Malatya'da Şantiyede Yangın: Prefabrik Yatakhane Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'da Şantiyede Yangın: Prefabrik Yatakhane Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhaneyi sardı ve bina kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yangına müdahale devam ediyor.

Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. Alev alev yanan prefabrik yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 06.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi Canpolat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şehrin bir çok noktasında gözlemlenen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YKS sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson sonunda muradına eriyor

Sonunda muradına erdi
3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

3 metre derinlikte bulundu! İşte 5 tonluk mühürlü lahitten çıkanlar

'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

Ünlü fenomenin tatili kabusa döndü! Suyun altında dehşeti yaşadı
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Galatasaray Batrakov'u İstanbul'a getiriyor

Transfer nihayet bitti! G.Saray yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor