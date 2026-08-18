Malatya'da Şantiyede Yangın: Prefabrik Yatakhane Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. Alev alev yanan prefabrik yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 06.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi Canpolat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şehrin bir çok noktasında gözlemlenen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı