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Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

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Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişi yaralandı.

Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi'nde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. İlk belirmelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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