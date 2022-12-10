Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişi yaralandı. Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi'nde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. İlk belirmelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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