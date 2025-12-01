Malatya'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MALATYA