Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da tuvaletini yapmak için çıktığı inşaatta yaklaşık 3 metre yükseklikten düştükten sonra hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.

Olay, Battalgazi ilçesi Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. iddiaya göre, Muhammed Ali Şahin (31) tuvaletini yapmak için girdiği inşaatta yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı