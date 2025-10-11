Haberler

Malatya'da İnşaatta İşçi Düşerek Yaralandı

Malatya'da İnşaatta İşçi Düşerek Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir inşaatta çalışan 27 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir inşaatta yaklaşık 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan U.Ç. (27), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı

Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.