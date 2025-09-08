Haberler

Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın, çevre evlere sıçradı. Yangın nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede çevrede bulunan evlere sıçradı. Bazı evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kiltepe Mahallesi Gülnebi sokakta bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede bulunan atıl durumdaki malzemeler tutuşurken yangın kısa sürede çevrede bulunan evlere sıçradı. Yangın nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangının çıktığı Kiltepe Mahalle Muhtarı Cemal Demirtaş, Yangının şantiye alanında çıktığını bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi.

Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken soğutma çalışmaları ise sürüyor. - MALATYA

