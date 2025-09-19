Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Iskele Çöktü, 1 İşçi Yaralandı

Malatya'da bir inşaat şantiyesinde çalışma sırasında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nun yanında bulunan bir şantiyede çalışan işçi, sıva yaptığı esnada iskelenin çökmesi sonucu düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA