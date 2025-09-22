Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 4 Yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, sabaha karşı 05.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B.G. idaresindeki 19 KH 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrilerek ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İkinci kaza ise saat 08.00 sıralarında Hekimhan-Malatya kara yolu Taşbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 55 AIY 826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada sürücü Y.A. ile birlikte araçta bulunan M.A. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA