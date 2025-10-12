Haberler

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. İlk kazada bir motosiklet yaya ile çarpışırken, ikinci kazada ise iki otomobil çarpıştı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 19.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Mıhlıdut Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.A. idaresindeki 44 AHJ 069 plakalı motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.K.'ya çarptı. Kazada yaya yaralandı.

21.15 sıraları Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana gelen ikinci kazada ise İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 44 EJ 810 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 44 ES 760 plakalı Chery marka araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
