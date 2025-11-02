Haberler

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı. İlk kazada bir otomobil yaya çarparken, ikinci kazada otomobil ile traktör çarpıştı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 01 ALJ 905 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Arapgir Kılıçlı Mahallesi mevkiinde meydana gelen diğer kazada ise otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan toplam 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
