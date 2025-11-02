Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 01 ALJ 905 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Arapgir Kılıçlı Mahallesi mevkiinde meydana gelen diğer kazada ise otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan toplam 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA