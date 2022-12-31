Malatya'da iki ayrı kaza: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi Gönültaş caddesi üzerinde 13.30 sıralarında meydana gelen ilk kazada Y. U. idaresindeki 44 PA 690 plaka araç ile C. E. yönetimindeki 44 ADC 844 plakalı araç çarpıştı. Kazada C.E. (36) yaralandı. Hasan Varol Mahallesi Gönültaş caddesi üzerinde 14.00 sıralarında meydana gelen bir başka kazada ise F. D. yönetimindeki 44 LY 826 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bir apartmanın bahçesine devrilip ters döndü. Kazada araç sürücüsüyle birlikte M.D. yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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