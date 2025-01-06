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Malatya'da İki Ayrı İş Kazasında 2 İşçi Yaralandı

Malatya'da İki Ayrı İş Kazasında 2 İşçi Yaralandı
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Malatya'da meydana gelen iki iş kazasında 2 işçi yaralandı. İlk kaza, Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde akıma kapılan bir işçi ile, Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde merdivenden düşen bir işçiyle gerçekleşti. Yaralı işçiler hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen ilk olayda, bölgedeki bir inşaat sahasında çalışan H.S. akıma kapılarak yaralandı. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde Ö.U., çalıştığı inşaatın merdivenlerinden düşerek yaralandı. 2 işçi de kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İş kazaları ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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