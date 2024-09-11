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Malatya'da İki Araçta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Malatya-Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde seyir halinde olan bir akaryakıt tankeri ile Hekimhan-Hasan Çelebi Mahallesi Kangal yolu üzerinde ilerleyen bir kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Olaylarda yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da iki ayrı araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya- Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde seyir halinde olan bir akaryakıt tankeri ile Hekimhan- Hasan Çelebi Mahallesi Kangal yolu üzerinde ilerleyen bir kamyonda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangınlar büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı olaylarda araçlarda maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Gölbaşı Hasan Çelebi Hekimhan İtfaiye malatya

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