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Malatya'da İftar Sonrası Sigara Denetimleri Yapıldı

Malatya'da İftar Sonrası Sigara Denetimleri Yapıldı
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Ramazan ayında Malatya'da tütün denetim ekipleri, iftar sonrası kafeterya ve kahvehanelerde sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimler aralıksız olarak devam edecek.

Malatya'da Ramazan ayında ekipler iftar sonrası vatandaşların yoğun olduğu kafeterya, kahvehane gibi işletmelerde sigara denetimi yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla tüm illerde olduğu gibi Malatya'da da sağlık, zabıta ve polis ekiplerinden oluşan Valilik Tütün Demetim ekipleri kentteki kafeterya, kahvehane, restoran gibi halkın yoğun kullandığı işletmelerde iftar sonrası denetime çıktı. Gece geç saatlere kadar süren denetimlerde ekipler işletmelerin sigara yasağına uyup uymadığını kontrol etti.

Kent genelinde 5 ayrı denetim ekibinin aralıksız sürdürdüğü kontrollerde denetçiler, kafe ve restoranlarda gerçekleştirdiği kontrollerde sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair tutanak tutarken denetimlerin süreceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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