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Malatya'da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması

Malatya'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması
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Malatya'da 13 ilçede eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 1 aranan şahıs yakalandı, 54 araca trafik cezası kesildi. 3 bin 974 kişi sorgulandı.

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında 1 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli ihlaller nedeniyle 54 araca idari para cezası uygulandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 95 ekip ve 371 personel katıldı. Uygulamalarda 3 bin 974 şahıs ile bin 163 araç sorgulanırken, 38 umuma açık iş yeri ile 23 park ve bahçe denetlendi. Yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 14 yoklama kaçağı hakkında tutanak düzenlendi. Ayrıca 1 şüpheli şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan idari yaptırım uygulandı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 54 araca idari para cezası kesildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Yavuz Zafer:

ama bi video yada kanıt görmeden inanmıyo insan bu günlerde dedikleri şeyin doğru olup olmadığını nasıl bileceğiz yani 3 bin kişi sorgulandı diyorlar ama kimse bu kişileri tanıyo mu yada haber sitesinde detay var mı yok işte bu yüzden güvenme insanlar her şeye

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Haber Yorumlarıİsmail Yıldırım:

malatya turizm açısından ciddi potansiyeli olan bir şehir ve bu tür güvenlik uygulamaları son derece önemli çünkü ziyaretçiler güvenli bir ortam istiyorlar ama bu operasyonlar düzenli aralıklarla yapılsa daha da iyi olur böyle sporadik uygulamalardan ziyade turist çeken şehirlerde sürekli bir güvenlik varlığı görmek gerekiyor ülkenin imajı için de çok değerli

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Haber YorumlarıFiliz Aydın:

yine erkeklerin güvenliği için yapılan operasyonlara bakıyoruz da kadınların sokakta güvenli yürüyebilmesi için ne yapılıyo acaba bu kadar kaynak ayırıyo mu devlet kadınların korunması için de sorusu sorulması gerekir bence huzurlu sokaklar güzel de herkes için huzurlu olması lazım

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