Malatya'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında 1 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli ihlaller nedeniyle 54 araca idari para cezası uygulandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 95 ekip ve 371 personel katıldı. Uygulamalarda 3 bin 974 şahıs ile bin 163 araç sorgulanırken, 38 umuma açık iş yeri ile 23 park ve bahçe denetlendi. Yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 14 yoklama kaçağı hakkında tutanak düzenlendi. Ayrıca 1 şüpheli şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan idari yaptırım uygulandı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 54 araca idari para cezası kesildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı