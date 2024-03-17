Malatya'da Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 84 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında bin 813 kişi sorgulandı, 57 iş yeri denetlendi ve aranması bulunan 1 kişi yakalandı.
Malatya'da kent genelinde 84 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 32 ekip 84 personelle kent genelinde huzur-güven uygulaması yaptı. Genel asayiş olaylarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada bin 813 kişi sorgulanırken 57 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda aranması bulunan 1 kişi yakalanırken, 6 yoklama kaçağı hakkında ise işlem yapıldı. - MALATYA