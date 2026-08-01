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Malatya’da huzur uygulaması

Malatya’da huzur uygulaması
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Malatya’da park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven ortamının korunması, narkotik, asayiş ve trafik suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven ortamının korunması, narkotik, asayiş ve trafik suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilyurt ilçesinde bulunan umuma açık iş yerleri ile Yüzüncü Yıl Kent Parkı çevresinde denetim yapıldı. 25 ekip ve 70 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 387 şahıs ile 131 araç sorgulanırken, 9 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 14 adet sentetik ecza hap, 5 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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