Malatya'da Huzur-Güven Uygulaması: Bin 792 Kişi Sorgulandı

Malatya'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu farklı noktalarda huzur-güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada bin 792 kişi sorgulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 34 ekip 97 personelle kent genelinde huzur-güven uygulaması yaptı. Genel asayiş olaylarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada bin 792 kişi sorgulanırken 73 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet fişek ele geçirilirken 6 yoklama kaçağı hakkında ise işlem yapıldı. - MALATYA