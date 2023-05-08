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Malatya'da hırsızlar polisten kaçamadı

Malatya'da hırsızlar polisten kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinden TV ünitesi, ses sistemi, monitör, bilgisayar kasası, kozmetik ürün ile bir otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 5 zanlıyı gözaltına aldı. Çalıntı araç bulunarak sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. 2 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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