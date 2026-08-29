Haberler

Düğünde 'elini tuttun' kavgası: 3 yaralı

Düğünde 'elini tuttun' kavgası: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da bir düğünde halay sırasında "elini tuttun" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da bir düğünde halay sırasında "elini tuttun" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında halay çeken davetliler arasında bir kadının elinin tutulması meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çok sayıda kişi karıştı. Tarafların birbirine girdiği olayda 3 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde maç başlamadan değişiklik

Galatasaray, Uğurcan'dan gelen haberle sarsıldı
Deniz Gül, Galatasaray için kararını verdi

G.Saray'a gelmeyi kabul etti! Osimhen'in arkasına yeni golcü geliyor
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Yeni takımını duyanlar çok şaşkın! Alvaro Morata'dan 2. Lig itirafı

Yeni takımını duyanlar çok şaşkın! Bu kadar hızlı bir düşüş görülmedi
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı

Valiliğin basın müdüründen vatandaşa skandal sözler
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!