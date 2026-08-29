Düğünde 'elini tuttun' kavgası: 3 yaralı

Malatya'da bir düğünde halay sırasında "elini tuttun" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında halay çeken davetliler arasında bir kadının elinin tutulması meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çok sayıda kişi karıştı. Tarafların birbirine girdiği olayda 3 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı