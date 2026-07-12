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Malatya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 DJZ 53 plakalı otomobil ile 01 CUF 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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