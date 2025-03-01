Malatya'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Olay, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahfuz Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasından dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa