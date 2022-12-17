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Malatya'da gençlerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da gençlerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya'da iki grup arasında bir kafede başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Malatya'da iki grup arasında bir kafede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede müşteri olarak bulunan D.D. (19), U.Ö. (17) ile İ.K. (22), B.B. (23) arasında tartışma çıktı. Kafe dışına taşan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, tabancayla açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan D.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipleri bir adet kurusıkı tabanca ile bir adet bıçak bulurken, olayın şüpheleri yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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