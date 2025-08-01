Malatya'da Genç İş Görüşmesi İçin Gittiği Otoparkta Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Malatya'da Genç İş Görüşmesi İçin Gittiği Otoparkta Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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Malatya'da iş görüşmesi için gittiği alışveriş merkezinin otoparkında 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğrayan genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganlardan biri gözaltına alındı fakat serbest bırakıldı.

Malatya'da bir genç, iş görüşmesi için gittiği alışveriş merkezinin otoparkında 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, tedavisinin ardından taburcu edilirken saldırganlardan biri gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, iki gün önce saat 22.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Erdoğan, telefonla çağrıldığı iş görüşmesi için bir alışveriş merkezinin otoparkına gitti. Burada tanımadığı 5 kişilik grubun saldırısına uğrayan genç, bıçak ve sopalarla darp edilerek yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleri alan Erdoğan hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Arif Erdoğan, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim" dedi.

Şikayeti sonrası 1 kişinin gözaltına alındığını, daha sonra ise savcılıkça serbest bırakıldığını belirten Arif Erdoğan, karara tepki göstererek olaya karışan tüm zanlıların cezalandırılmasını istedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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