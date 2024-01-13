Malatya'da geçici iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Malatya'da geçici olarak kurulan konteyner iş yerinde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Mıhlı Dut Sokak'ta bulunan bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cep telefonu aksesuarlarının satıldığı geçici iş yerinde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA