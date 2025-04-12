Malatya'da Gasp Olayına Karışan 3 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da yakalanan 3 gasp şüphelisi tutuklandı

MALATYA - Malatya'da, 'Nitelikli yağma, gasp-tehdit ve kasten yaralama' olayına karıştıktan sonra kaçan zanlılar izlenen 240 saat kamera kaydının ardından yakalandı. 3 zanlı da tutuklandı.

Mart ayında Battalgazi İlçesi Bulgurlu Mahallesinde meydana gelen 'Nitelikli yağma, gasp-tehdit ve kasten yaralama' olayının ardından çalışma başlatan polis 78 farklı kameraya ait izlenen 240 saatlik görüntülerin ardından olayı gerçekleştiren zanlıların kimliklerini tespit etti.

Zanlılar İ.B., S.A. ve H.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda gasp edildiği belirlenen 1 adet cep telefonu, 68 bin 300 TL para ile 1 adet olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.