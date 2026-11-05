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Malatya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 11 mağdur tespit edildi

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Malatya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 11 mağdur tespit edildi
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Malatya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 mağdur kadın tespit edilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 11 mağdur kadın tespit edildi.

Malatya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüphelinin söz konusu suçlarla bağlantılı olduğu belirlendi. Şüphelilerle bağlantılı 4 iş yeri ve 9 ikamete, 33 ekip ve 117 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda materyal ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 10 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 4 bilgisayar, 3 gram metamfetamin, çok sayıda senet ve ajanda ile 41 bin 250 TL ve 300 Amerikan doları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 mağdur kadın tespit edilirken, belirlenen iş yerlerinde yapılan denetimlerde 35 ara yakalama işlemi gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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