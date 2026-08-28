Malatya'da fuhuş operasyonu: 12 mağdur kadın kurtarıldı, 1 tutuklama

Malatya'da "fuhşa teşvik aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 mağdur kadın tespit edilirken, gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüphelinin söz konusu suçlara karıştığı tespit edildi. Şüpheliye ait 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu, 3 ajanda, 1 muşta, 50 bin 400 TL ve 200 dolar ele geçirildi.

Operasyonda 12 mağdur kadın tespit edilirken, işletme sahibi M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı