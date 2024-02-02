Üye Girişi
Haberler

Malatya'da freni patlayan tır trafo duvarına çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Malatya'da bir tırın freni patlayarak elektrik trafosunun duvarına çarpması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Malatya'da freni patlayan tır trafo duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri yaralanan olmaz iken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Kaza, akşam saatlerinde Darende ilçesi Sungur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir mobilya mağazasına ürün taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 50 ABS 368 plakalı tırın yokuş aşağı inerken freni patladı. Yaklaşık 500 metre süratli bir şekilde ilerleyen tır elektrik trafosunun duvarına çarparak durabildi. Park halindeki bir araçta da zararın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmaz iken maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Darende Malatya Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bakambu gitti mi? Cedric Bakambu hangi takıma gitti? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Samsunspor Galatasaray CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Samsunspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sakaryaspor Bandırmaspor CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sakaryaspor Bandırmaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Athletic Bilbao Mallorca CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Athletic Bilbao Mallorca ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Demokratik Kongo Gine maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Demokratik Kongo Gine ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erkan Baykut kimdir? Ramazan Hoca'nın katili Erkan Baykut tutuklandı mı, hapiste mi? Nijerya Angola maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Nijerya Angola ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ayla filmi oyuncuları kim? Ayla konusu, oyuncuları ve Ayla özeti! Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor? Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları ve Ayla özeti! Bugün Survivor var mı? 2 Şubat Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Survivor neden yok? 2 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title