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Malatya'da FETÖ/PDY üyesi firari zanlı yakalandı

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Malatya'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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