Malatya'da Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okullu Sokak üzerinde bulunan bir adreste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA