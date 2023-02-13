Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından Malatya'da yıkılan binalar da enkaz çalışmaları başladı.

Malatya'da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından Malatya'da yıkılan binalar da enkaz çalışmaları başladı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Malatya'nın başta Battalgazi ilçesi olmak üzere birçok bölgesinde binalar yıkılırken ekipler enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için ilk günden itibaren çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler tarafından yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmasının bitmesinin ardından iş makineleri yıkılan binalarda enkaz çalışmalarına başladı. O anlar ise dron ile havadan görüntülendi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title