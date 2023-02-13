Malatya'da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından Malatya'da yıkılan binalar da enkaz çalışmaları başladı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Malatya'nın başta Battalgazi ilçesi olmak üzere birçok bölgesinde binalar yıkılırken ekipler enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için ilk günden itibaren çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler tarafından yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmasının bitmesinin ardından iş makineleri yıkılan binalarda enkaz çalışmalarına başladı. O anlar ise dron ile havadan görüntülendi.