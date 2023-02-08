Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşın ekiplerle konuşması kameraya yansıdı

Enkaz altında kalanlara ekipler ulaştı, yönlendirmeyle 4 kişi kurtarıldı

MALATYA - Erzurum'dan Malatya'ya giden Erzurum Dağcılık Arama ve Kurtarma ekipleri, Özpolatlar apartmanında enkaz altında kalan 1 vatandaşın kurtarılması ve diğer vatandaşlarla konuşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yerle bir olurken, deprem bölgelerinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya'da çöken Özpolatlar apartmanında enkaz altında açılan yaşam koridorunda 1 vatandaşın sağ kurtarılması diğer vatandaşlarla da konuşulması cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kurtarma ekipleri tarafından enkaz altında bulunan vatandaşlarla konuşulması ise umutları arttırdı.