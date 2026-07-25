Malatya’da el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı tünel girişine çarptı

Malatya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, aniden hareket ederek tünel girişine çarptı. Kazada bir bebek yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu üzerindeki Erkenek Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BFK 687 plakalı aracıyla Malatya istikametinden Adıyaman yönüne giden A.E., araçta bulunan M.Ç.E. adlı bebeğin rahatsızlanması üzerine aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Bu sırada sürücü el frenini çekmeden araçtan indi. Aniden hareket eden araç, ilerleyerek Erkenek Tüneli girişine çarptı. Kazada araçta bulunan bebek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı