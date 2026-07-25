Haberler

Malatya’da el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı tünel girişine çarptı

Malatya’da el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı tünel girişine çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, aniden hareket ederek tünel girişine çarptı.

Malatya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, aniden hareket ederek tünel girişine çarptı. Kazada bir bebek yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu üzerindeki Erkenek Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BFK 687 plakalı aracıyla Malatya istikametinden Adıyaman yönüne giden A.E., araçta bulunan M.Ç.E. adlı bebeğin rahatsızlanması üzerine aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Bu sırada sürücü el frenini çekmeden araçtan indi. Aniden hareket eden araç, ilerleyerek Erkenek Tüneli girişine çarptı. Kazada araçta bulunan bebek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Cesedi yok etti' denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba! Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor

Sırıtarak içeri girdi, tanık bombayı patlattı: Cesedi o yok etti
İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

İki aile birbirine girdi, acil servis kilitlendi!
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti

Fotoğraftaki terlik, 4 çocuk babasını hayattan kopardı

Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Köprülü kavşakta katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti