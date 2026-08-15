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Malatya'da Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Malatya'da Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Malatya-Ankara karayolu üzerinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan trafik polislerine ait ekip aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada ekip aracında bulunan 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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