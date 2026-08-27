Haberler

Malatya'da Düğünde Kız Meselesi Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Malatya'da Düğünde Kız Meselesi Kanlı Bitti: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir düğün töreninde gelinin kuzeni ile salon çalışanının yakınları arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. A.E. adlı kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Malatya'da bir düğünde gelinin kuzeni ile düğün salonu çalışanının yakınları arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreni sırasında gelinin kuzeni ile salon çalışanının yakınları arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek salon dışına taşan tartışma sırasında A.E. tabancayla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

Piyasaların beklediği veri açıklandı! Altın fiyatlarında sert düşüş
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!
125 milyon dolarlık süper yat Fethiye’de yakıt ikmali yaptı

Dudak uçuklatan yakıt ikmali: Deposu bir araba parasına doldu

Bayrampaşa’da kadını darbeden şüpheliye müdahale eden polisleri yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

Hem kadını darbetti, hem de polisleri yaraladı
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü

Annesine gelen mesajdan sonra gözü döndü, canice öldürdü
Anlaşma tamam! Leao adım adım Galatasaray'a geliyor

Rafael Leao Türkiye'ye geliyor!