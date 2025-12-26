Malatya'da beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarına dron destekli denetim

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik dron destekli trafik denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. Şehir genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller havadan drone ile tespit ediliyor. Yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. - MALATYA