Haberler

Malatya'da beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarına dron destekli denetim

Malatya'da beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarına dron destekli denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Emniyet Müdürlüğü, beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve yük taşıyan araçlara yönelik dron destekli trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller havadan tespit edilerek kural ihlali yapan sürücülere gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik dron destekli trafik denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. Şehir genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller havadan drone ile tespit ediliyor. Yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı