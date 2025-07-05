Malatya'da Drift Yapan Sürücüye Ceza

Malatya'da Drift Yapan Sürücüye Ceza
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Malatya'da şehir merkezinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi. Aynı suçu daha önce de işleyen sürücü hakkında idari ve adli işlem başlatıldı.

Malatya'da şehir merkezinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, güvenlik kameralarına yakalandı. Aynı suçu daha önce de işlediği belirlenen sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldı.

Olay, kent merkezindeki İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde ortasında drift atan sürücü, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüler üzerinden kimliği kısa sürede tespit edilen şahsın, aynı suça daha önce de karıştığı belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edildi, ayrıca idari para cezası uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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