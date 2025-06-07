Malatya'da Dört Ayrı Trafik Kazası: 9 Yaralı

Malatya'da farklı noktalarda meydana gelen dört ayrı tek taraflı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazalarda ölen olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Malatya genelinde Arife günü ve Kurban Bayramının ilk günü meydana gelen dört ayrı trafik kazasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araçların yoldan çıkmasıyla toplam 9 kişi yaralandı.

Malatya'da Arife günü havaalanı yolunda meydana gelen kazada S.A. (31) idaresindeki 34 RM 1453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşerek yoldan çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Bayramın ilk günü ise saat 07.00 sıralarında D-300/21 karayolunun 48. kilometresinde yaşanan kazada Y.D. (36) idaresindeki 34 BPP 771 plakalı araç, Darende istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun solundaki su tahliye kanalına düştü ve istinat duvarına çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan H.D. (30), M.A.D. (10) ve M.D. (9) yaralandı.

İkinci kaza aynı gün saat 11.20 sıralarında Akçadağ yolu İkizce Mahallesi Elemendik TOKİ çıkışında meydana geldi. Y.T. (37) yönetimindeki 34 LR 8818 plakalı otomobil, Malatya istikametine seyir halindeyken yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yolcular A.T. (33) ve Ç.T. (3) yaralandı.

Üçüncü kaza ise saat 16.55 sıralarında Hekimhan yolu Bahçelievler mevkiinde yaşandı. İ.D. (79) yönetimindeki 44 ADD 018 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş alana düştü. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA