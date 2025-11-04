Malatya'da Dolandırıcılık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı

Malatya'da kendisini polis-savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 430 bin TL dolandıran şüpheli bir başka dolandırıcılık girişimini gerçekleştirmek üzereyken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Malatya kent merkezinde meydana gelen olayda, M.G. kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı iddiasıyla aranan şahıs tarafından toplamda 430 bin TL dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 82 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından şüphelinin A.H.M. olduğunu tespit etti. Teknik takip sonrası şahıs, yeni bir dolandırıcılık girişimi sırasında MAŞTİ otogarında suçüstü yakalandı.

Şüphelinin İzmir'de de başka bir dolandırıcılık olayına karıştığı ortaya çıkarken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA