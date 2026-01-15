Haberler

Malatya'da kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı kamerada

Malatya'da kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 51 yaşındaki sürücü İlhan Y., aracıyla seyir halindeyken hayatını kaybetti. Olay anı kameraya yansıdı. Sürücünün yakınları acı haberi alınca fenalık geçirdi.

Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 06.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan Y. (51), aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç bir iş yerine çarparak durabildi. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen esnaf durumu fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü İlhan Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Öte yandan İlhan Y.'nin kullandığı aracı bir gün önce satın aldığı devir işlemlerinin ise henüz gerçekleşmediği öğrenildi. İlhan Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu