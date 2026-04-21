Depremde 3 kişinin öldüğü Nusret Bey Apartmanı davasında iki kamu görevlisine hapis cezası

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Nusret Bey Apartmanı davasında, iki kamu görevlisi hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların onay süreçlerindeki sorumlulukları nedeniyle cezalandırıldığını bildirdi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Nusret Bey Apartmanı davasında karar açıklandı. İki kamu görevlisi hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Zencefil Sokak'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Nusret Bey Apartmanı'na ilişkin davada karar verildi.

İkinci depremde tamamen çöken binanın enkazında kalan Ahmet Ormancı (19), Cemal Ormancı (67) ve Nursel Ormancı (41) hayatını kaybetmişti. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, proje evraklarında imzası bulunan ve kamu görevlisi oldukları belirtilen sanıklar G.D. ve M.B. hazır bulundu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanıklardan G.D.'ye 7 yıl 6 ay, M.B.'ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Sanıkların, binanın onay süreçlerindeki sorumlulukları kapsamında cezalandırıldığı öğrenildi. Kararın, istinaf ve Yargıtay aşamalarının ardından kesinleşeceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
