Malatya'da deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da deprem anıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da deprem anıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Binada bulunan kabloların kıvılcım çıkartması ve park halindeki araçların sallandığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Afet bölgesinde çalışmalar sürerken, 7.7'lik ilk deprem anını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anıyla birlikte bir binanın dışında bulunan kablolardan kıvılcım çıktığı, vatandaşların koştuğu görülürken, bir başka görüntüde ise araçların sallanması dikkat çekti. - MALATYA