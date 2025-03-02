Malatya'da Depoda Yangın: Maddi Hasar Oluştu
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Polisin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Yesilkaynak Mahallesi'nde müstakil bir evde hurda malzemelerin depolandığı bölümde malzemelerin tutuşması ile yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa