İngiltere'deki Ukrayna zirvesinden 'koalisyon' kararı çıktı

Avrupa silahlanıyor, Ukrayna için koalisyon kuruluyor
Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu: Benim ülkem cennet

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri

Malatya'da Depoda Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Malatya'da Depoda Yangın: Maddi Hasar Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Polisin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Yesilkaynak Mahallesi'nde müstakil bir evde hurda malzemelerin depolandığı bölümde malzemelerin tutuşması ile yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eski eş dehşet saçtı! 2 yaralı
img

Terör örgütü YPG, İmralı'nın çağrısına neden direniyor?
img

Sevilen sanatçı ülkeyi yasa boğdu! Edip Akbayram kimdir?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

Zirvede puan farkı 4'e indi
Fenerbahçe de paylaştı: Mert Müldür'den gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme

Mert'ten gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.