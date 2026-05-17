Malatya'da cip ile motosiklet çarpıştı: Motokurye yaralandı

Malatya'da cip ile motosikletin çarpıştığı kazada motokurye yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara kara yolu Hava Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan N.T. idaresindeki 44 AIP 823 plakalı motosiklet, kavşakta B.E. yönetimindeki 06 FR 0921 plakalı Range Rover marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı