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Malatya'da cinnet geçiren baba, eşini ve kızını öldürdü

Malatya'da cinnet geçiren baba, eşini ve kızını öldürdü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde aile içi tartışma sırasında cinnet getiren baba N.T., eşi F.T. ile kızları B.T. ve B.T.'ye silahla ateş açtı. Anne ve bir kızı hayatını kaybetti, diğer kızı ile baba yaralandı.

Malatya'da aile içi tartışma sırasında cinnet getiren baba, eşi ile bir kızını silahla vurarak öldürdü, 1 kızını da yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen N.T., aile içi bir sebepten dolayı eşi F.T. ile kızları B.T. ve B.T.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda anne ile iki kız kardeş yaralanırken, N.T. de olay sırasında yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, anne ile kızı B.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlısı N.T. ile diğer yaralı B.T.'nin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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